مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: محكمة القضاء الاداري تعلن قرب حسم قرار حل مجالس الاقضية والنواحي من عدمها

2020/05/26 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار كشف عضو المجلس المحلي المنحل لقضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار خضير الراشد اليوم الثلاثاء، ان محكمة القضاء الاداري سوف تبت في غضون الايام القليلة المقبلة بقرار حل مجالس الاقضية والنواحي من عدمها.وقال الراشد في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “محكمة القضاء الاداري في بغداد سوف تحسم الجدل الذي خلفه قرار حل […]

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