عالية نصيف تتهم وزارة الكهرباء بهدر المال العام

2020/05/26 | 12:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اتهمت النائبة عالية نصيف جهات في وزارة الكهرباء بالتعمد في شراء مادة معطلات الفناديوم (vanadium inhibitors) التي تستخدمها من خلال المزج مع الكاز أويل بأسعار مرتفعة والتسبب بهدر المال العام بهدف تحقيق المنفعة الشخصية، في حين بالإمكان إنتاجها في مصانع عراقية بأسعار أقل بكثير .وقالت نصيف :” ان مادة معطلات أو مثبطات الفناديوم التي […]

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