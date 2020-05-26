موارد ديالى المائية تحدد خطة الموسم وتلغي زراعة محصول لقلة المياه

2020/05/26 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الثلاثاء (26 أيار 2020)، حجم الخطة الزراعية للموسم الصيفي في المحافظة.

وقال مدير المديرية، مهند المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخطة الزراعية للموسم الصيفي في ديالى تبلغ 35 الف دونم، وهي أقل من الموسم الماضي بكثير بسبب تقلص إيرادات المحافظة المائية".

واضاف المعموري، أن "خزين ديالى المائي بالوقت الراهن يزيد عن ملياري متر مكعب في سدي العظيم وحمرين، وهي كافية لتأمين كل احتياجات المحافظة المائية سواء في تأمين مياه محطات الإسالة او سقي البساتين او الخطة الزراعية لنهاية الموسم".

وأشار إلى أن "زراعة الشلب تم منعها في ديالى، نظرا لاحتياجها لكميات مياه كبيرة غير متوفرة بالوقت الحالي".

وتعتمد الخطة الزراعية بالأساس على حجم ما موجود من خزين مائي في السدود، وكلما كانت الكمية أكبر زادت الخطة الزراعية أكثر.

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر حكومي في ديالى، الثلاثاء (26 أيار 2020) بأن وزير الصحة، حسن التميمي، وصل الى مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وعقد اجتماعا موسعا مع الحكومة المحلية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير الصحة وصل ا

بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الثلاثاء (26 أيار 2020) بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي بعد الارتفاع الكبير بإصابات فيروس كورونا.

وقال الشمري، في بيان، إن "عدم الال

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء، واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة، أن اليوم الثلاثاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والشمالية، وطقسا صحو الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية.

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