الصحة العالمية تحذر من “وباء صامت” يهدد أفريقيا

2020/05/26 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن مبعوث لمنظمة الصحة العالمية، أن أفريقيا نجت حتى الآن من أسوأ تأثيرات فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة قلقة من أن تواجه القارة “وباء صامتاً” إذا لم يعط القادة أولوية لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.وقال سامبا سو في مؤتمر صحافي ،امس الاثنين،إن “النقطة الأولى بالنسبة لي بخصوص أفريقيا، مبعث قلقي الأول، هو أن عدم […]

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