عضو بالأمن النيابية يعلق على أنباء وجود 82 ألف فضائي في الحشد الشعبي

2020/05/26 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، الثلاثاء، على أنباء تحدثت عن وجود 82 ألف فضائي في الحشد الشعبي، تذهب مرتباتهم لقيادات في الحشد.

وقال صروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك انباء عن وجود فضائيين في هيأة الحشد الشعبي، ونفس هذه الانباء على وزارة الداخلية والدفاع، لكن هي حتى اللحظة انباء لا دليل عليها او اثبات"، مبينا ان "هناك لجان من لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، والوزارات تتابع هذا الملف، ولهذا هناك توجه بتوطين رواتب القوات المسلحة كافة، فهو صمام امان لمنع وجود أي فضائي".

وبين انه "لا يمكن السير خلف تلك الانباء، دون وجود أدلة تثبت ذلك، ولهذا ستكون هناك تحقيقات لكشف حقيقة ما يُشاع حول وجود فضائيين بأعداد كبيرة في القوات العراقية، بمختلف صنوفها، خصوصاً ان هذا الأمر فيه مساس بسمعة الحشد الشعبي وباقي القوات المسلحة الرسمية".

وكان النائب فائق الشيخ علي، طالب الأحد (24 أيار 2020) العراقيين بشن حملة ضد 82 الف موظف وهمي "فضائي" في هيأة الحشد الشعبي حسب ما قاله.

وقال الشيخ علي عبر تغريدة على "تويتر"، إن "أعداد مقاتلي الحشد الأبطال الفعلي 48 ألف مقاتل..



لكن قادتهم يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل..



بفارق 82 ألف فضائي!".

وأوضح أن "حملة إلغاء رواتب رفحاء حملة مدوية.



ولاجئو رفحاء 29 ألف لاجئ!، أيها العراقيون الأبطال: لماذا لا تشنون حملة مدوية ضد 82 ألف فضائي كحملتكم ضد 29 ألف لاجئ؟!".

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء (26 أيار 2020)، قتل أربعة أشخاص قالت إنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني، في غارة جوية استهدفتهم شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأنباء التركية، عن بيان لوزارة الدفاع، أنه "بفضل جهود الاست

بغداد اليوم- متابعة

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، إن من بين الاهداف التي توجه بها وزير المالية العراقي، علي علاوي، إلى السعودية، أن تقوم الاخيرة والكويت بتخفيض حصصهما النفطية في (أوبك) مليون برميل.

وذكر الفايز، في تصريح

بغداد اليوم-بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الثلاثاء (26 أيار 20209، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمصارحة الشارع، فيما أشار إلى أن الكتل السياسية التي خولت الكاظمي، تعرقل إكمال الحكومة.

وكتب الأعرجي في تغريدة عبر موقع &quo

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