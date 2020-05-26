الذهب مستقر في ظل التوترات الأمريكية الصينية وآمال التعافي الاقتصادي

2020/05/26 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم.وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأونصة.وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5٪ إلى 1727.30 دولار.وقالت وارين باترسون […]

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