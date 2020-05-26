2020/05/26 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بانقاذ شاب حاول رمي نفسه في نهر دجلة قرب الغابات شمالي الموصل بسبب قصة حب فاشلة.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “شابا من مواليد 1997، ألقى بنفسه في نهر دجلة قرب الغابات شمالي الموصل، بسبب قصة حب فاشلة”.وأضاف أن “الشرطة النهرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة حب تدفع شابا للانتحار في الموصل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة حب تدفع شابا للانتحار في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).