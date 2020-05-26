فيلم سينمائي روسي --- عن أنتفاضة عمال المدرعة ( بوتيميكين ) - عبد الجبار نوري

2020/05/26 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري فيلم سينمائي روسي ---عن أنتفاضة عمال المدرعة بوتيميكين !عبدالجبارنوريهوفيلم روسي 1926 يعبر عن كلاسيكيات الما ، وقد أختير عام 1958 في معرض بروكسل وحصوله على جائزة أرقى فيلم مؤثر في تأريخ السينما لمشهد مذبحة مدرجات الأوديسا والتي أعتبرت من أعظم وأرق المشاهد السينمائية مدة العرض 45 دقيقة ، المخرج "سيرغي أيزنشتاين " للروائي الكاتب " نينا أغادزنوفا " وهو فيلم صامت يؤرخ للثورة العمالية في مدينة ......





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