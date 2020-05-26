السلطة بين الحل او إعادة الوظيفة . - محسن ابو رمضان

2020/05/26 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994علي خلفية توقيع اتفاقاوسلو .رات قيادة منظمة التحرير انها ربما ستكون نواة للدولة الفلسطينية العتيدة .أسست قيادة المنظمة مرتكزات الدولة عبر انتخابات مجلس تشريعي الي جانب الحكومة وجهاز القضاء وهي من اسس مقومات الدول.



لم تتحول السلطة الي دولة وذلك بانتهاء المرحلة الانتقالية في عام 1999.أرادت إسرائيل الإبقاء علي السلطة لادارة شؤون السكان فقط باموا ......





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