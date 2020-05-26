الحشد الشعبي يبحث عن اجابة ”لغز“ ويلوح بمقاطع مصورة

2020/05/26 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهمت قيادة الحشد الشعبي- المحور الشمالي اليوم الثلاثاء، الطيران الامريكي بتمويل هجمات تنظيم داعش في كركوك وديالى وصلاح الدين، مشيرة الى امتلاكها مقاطع مصورة التي تدين التحالف الدولي.

وقال الناطق الاعلامي عن حشد الشمال علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "جميع التعرضات والهجمات الارهابية التي تستهدف قطعات الحشد والقوات الامنية تموّل من الطيران الامريكي في اطراف كركوك وصلاح الدين وديالى خاصة المناطق المشتركة بين المحافظات الثلاث".

وأكد الحسيني تحليق المروحيات الامريكية بكثافة وبشكل يومي في جبال طوزخرماتو الممتدة من صلاح الدين الى اطراف كركوك".

واوضح، أن "أي قاطع امني يتعرض لهجوم ارهابي يسبقه تحليق للطيران الامريكي وهذا لغز وسر مطالبة بكشفه السلطات الامنية المعنية".

وتابع الناطق الاعلامي عن حشد الشمال، "لدينا العشرات من مقاطع"الفيديو" الموثقة التي تثبت قيام الطيران الامريكي بنقل الدواعش بين قواطع ديالى وكركوك وصلاح الدين الساخنة الى جانب القاء "مظلات" الامدادات التي تحوي مؤن واسلحة ساعدت في تنامي قدرة داعش وديمومة خطره في القواطع الساخنة رغم العمليات الامنية المتواصلة".

واكدت مصادر امنية ومحلية في مناسبات عدة خلال الاعوام الماضية هبوط طائرات دولية او امريكية في مناطق جنوب غرب كركوك لامداد الارهابيين بالمؤن والاسلحة والادوية، ولم يصدر التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة أي تعليق رسمي حيال الطائرات التي ترتاد معاقل داعش.

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