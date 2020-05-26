القبض على 313 سيارة و77 دراجة مخالفة لاجراءات الحظر في البصرة

2020/05/26 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اعلنت مديرية شؤون الأفواج الطوارئ التابعة لقوة الصدمة في البصرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 313 سيارة و77 دراجة مخالفة لاجراءات الحظر في المحافظة خلال يوم أمس.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد وحماية ارواح المواطنين من تفشي وباء كورونا بتاريخ يوم أمس، تم […]

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