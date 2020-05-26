خطة جديدة لتخفيض إنتاج النفط تقودها موسكو مع شركات الروسية الكبرى

2020/05/26 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أبلغت 4 مصادر مطلعة رويترز أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج النفط العالمية مع شركات النفط الكبرى في وقت لاحق اليوم.وأضاف 3 من المصادر أن نوفاك يعتزم أيضا مناقشة تمديد محتمل للتخفيضات القائمة بعد يونيو.ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعقيب.وكانت […]

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