تشومسكي : أمريكا تتجه نحو الكارثة وترمب معتل اجتماعيا ومصاب بجنون العظمة

2020/05/26 | 13:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي، انتقادات شديدة لطريقة تعامل الحكومة الاميركية والرئيس دونالد ترمب، مع ازمة وباء كورونا.وأكد تشومسكي البالغ من العمر واحدا وتسعين عاما وصاحب اكثر من مئة مؤلف والأستاذ في جامعة أريزونا، ان الولايات المتحدة تتّجه نحو … Readmore

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