الواشنطن بوست : الانشقاق داخل العائلة وتدهور الاقتصاد هي أبرز التحديات أمام نظام الأسد

2020/05/26 | 13:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأميركية، عن تزايد التحديات التي تواجه الرئيس السوري بشار الأسد، والمتعلقة بقدرته على تعزيز قبضته على السلطة.واوضحت الصحيفة في تقريرها، ان الأسد يواجه وبعد تسع سنوات من الحرب الداخلية، مجموعة من التحديات الكبيرة التي … Readmore

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