كندا تمنح العراق نصف مليون دولار لمواجهة كورونا

2020/05/26 | 13:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اعلنت كندا تقديم منحة مالية عاجلة تقدر بنصف مليون دولار من أجل دعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية في العراق ، متعهدة على تجاوز وباء كورونا سوية.

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