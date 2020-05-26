2020/05/26 | 13:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. على العالم ان يعرف اننا تعرضنا لــ الخداع .. اطباء ايطاليا "يفجرون" مفاجأة بخصوص "كورونــا" .. بعد تشريح جثث ضحايا !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. على العالم ان يعرف اننا تعرضنا لــ الخداع .. اطباء ايطاليا "يفجرون" مفاجأة بخصوص "كورونــا" .. بعد تشريح جثث ضحايا !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).