بيان جديد من عمليات بغداد بشأن الاستثناءات

2020/05/26 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بيانا بشأن الاستثناءات الممنوحة خلال اوقات حظر التجوال، فيما دعت الى تجنب استغلال الاستثناء للامور الشخصية.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "في الوقت الذي نثمن فيه دور القوات الامنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال، اضافة الى دور الكوادر الصحية و الاعلاميين في تعزيز الوعي الوقائي ازاء فايروس كورونا وايمانا منّا بالدور الكبير الذي يقومون به في هذا الجانب، فإننا نؤكد استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة لهم من قبل لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وشددت القيادة "على ضرورة التعاون مع الاطباء والعاملين في القطاع الصحي اضافة الى الصحافيين في التنقل خلال مدة حظر التجوال لتأدية مهامهم الرسمية"، داعية اياهم الى "تجنب استغلال الاستثناء للامور الشخصية، والتعاون سويةً في تجاوز الازمة الحالية".





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