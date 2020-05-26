البنتاغون يحذر من احتمال فرار 10 آلاف من إرهابيي داعش المحتجزين لدى قسد

2020/05/26 | 13:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية، من احتمال فرار اكثر من عشرة الاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.وأوضح التقرير ان التوترات بين إيران والفصائل التابعة لها مع الولايات المتحدة، أدّت إلى النقل السريع لعدة قواعد … Readmore

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