أمانة بغداد تعلن استمرار أعمالها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

2020/05/26 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، استمرار ملاكاتها في اداء واجباتها الخدمية وعدم توقفها خلال عطلة عيد الفطر المبارك الجاري.وقالت الأمانة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “ملاكاتنا لا سيما الميدانية في اقسام النظافة والمجاري مستمرة باداء واجباتها في رفع النفايات وتنظيف وغسل الشوارع وتسليك شبكة المجاري بالاضافة الى استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها […]

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