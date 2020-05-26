الكشف عن أفضل مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا

2020/05/26 | 13:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف موقع "سكواكا" المختص في إحصائيات كرة القدم، عن قائمة أفضل عشرة مدربين في تاريخ دوري أبطال أوروبا منذ إعادة تسمية المسابقة في العام 1992.وتصدر المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، القائمة، بعد حصوله على 65 بالمئة في تقييم "سكواكا"، وذلك بفضل تتويجه بلقب الأندية الأغلى في القارة العجوز في ثلاث مناسبات متتالية مع الريال.وجاء الإسباني بيب غوارديولا، الذي توج باللقب الأوروبي المرموق مرتين مع برشلونة، في المركز الثاني، ونال في التقييم 61 بالمئة.وحل في المركز الثالث، المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، صاحب ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا (2003 و2007 مع ميلان الإيطالي و2014 مع ريال مدريد)، وحصل في التقييم على نسبة 55.15 بالمئة.وفيما يلي قائمة أفضل عشرة مدربين في تاريخ دوري الأبطال منذ إعادة تسمية المسابقة:1- الفرنسي زين الدين زيدان- توج باللقب ثلاث مرات متتالية في 2016 و2017 و2018 2- الإسباني بيب غوارديولا - 2009 و20113- الإيطالي كارلو أنشيلوتي - 2003 و2007 و20144- البرتغالي جوزيه مورينيو - 2004 و20105- الهولندي لويس فان غال - 19956- الاسكتلندي أليكس فيرغسون- 1999 و20087- الألماني يوب هاينكس- 1998 و20138- الإسباني فيسنتي ديل بوسكيلا -2000 و20029- الإسباني رافائيل بينيتيز- 200510- الألماني أوتمار هيتسفيلد- 1997 و2001.

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