3 مستشفيات و750 مليون دينار من بغداد لديالى لمواجهة جائحة كورونا

2020/05/26 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمحافظة ديالى بناء 3 مستشفيات وتخصيص 750 مليون دينار لمواجهة جائحة كورونا في المحافظة.

وقال مدير اعلام المحافظة ياسر بدر لوكالة شفق نيوز ان وزير الصحة زار المحافظة اليوم وعقد اجتماعا موسعا مع خلية الازمة في المحافظة تناولت سبل مواجهة فايروس كورونا.

واكد بدر ان وزير الصحة عقد مؤتمرا صحفيا في المحافظة اعلن خلاله تخصيص 750 مليون دينار لمواجهة جائحة كورونا وبناء 3 مستشفيات خلال العام الحالي في مناطق "بلدروز ومندلي وبني سعد“ ورفد ديالى بالمبالغ والمستلزمات لمواجهة الامراض السرطانية.

واضاف بدر ان الوزير اكد انجاز 20 مختبرا بينها مختبر ديالى لفحص المصابين بفايروس كورونا الى جانب اجراء اجراء 7000 فحص يومي للمصابين بكورونا وتوسيع عمليات الفحص التي كشفت اصابات نائمة زادت من اعداد المصابين مقارنة بالفترات الماضية".

ولفت بدروبحسب الوزير الى جهوزية مختبر ديالى لفحوصات فيروس كورونا وتم اعتماده رسميا من قبل وزارة الصحة وتجهيزه بكافة المستلزمات اللازمة.

واوضح الوزير خلال المؤتمر ان قرار حظر التجوال يخضع لصلاحيات اللجنة العليا للسلامة الوطنية والتي تضم 36 جهة باشراف رئيس الوزراء، وان وزارة الصحة جهة تقيمية للوضع وتقدم الخدمات اللازمة للمصابين.

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