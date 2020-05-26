2020/05/26 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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‏أربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الثلاثاء (26 أيار 2020)، البدائل المتوفرة حال ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وامتلاء المستشفيات الخاصة بحجر المصابين، فيما أشار إلى أن الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة.

وقال مدير الصحة الع

بغداد اليوم-ديالى

كشف وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، سبب ارتفاع إصابات فايروس كورونا المستجد في العراق، فيما أعلن تخصيص 750 مليون دينار لمحافظة ديالى.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة ديالى، إنه "تم الاتفا

بغداد اليوم-متابعة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد تراجع حاد للوفيات أمس الاثنين، عندما تم تسجي

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