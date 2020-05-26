إصابة طفلة بعمر 4 سنوات بلعبة أطفال على شكل سلاح بلاستيكي في هيت

2020/05/26 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

أعلنت إدارة مستشفى هيت العام، الثلاثاء، إصابة طفلة بعمر 4 سنوات بلعبة أطفال على شكل سلاح ب...





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