عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن المستثنين من حظر التجوال وتدعو لعدم استغلال الاستثناء

2020/05/26 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء (26 أيار 2020)، بياناً بشأن الفئات المستثنية من قرار من حظر التجوال الشامل، فيما دعت لعدم استغلال الاستثناء.





وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي نثمن فيه دور القوات الامنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال، اضافة الى دور الكوادر الصحية و الاعلاميين في تعزيز الوعي الوقائي ازاء فايروس كورونا، وايمانا منّا بالدور الكبير الذي يقومون به في هذا الجانب، فإننا نؤكد استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة لهم من قبل لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".





وشددت عمليات بغداد على "ضرورة التعاون مع الاطباء والعاملين في القطاع الصحي، اضافة الى الصحافيين في التنقل خلال مدة حظر التجوال لتأدية مهامهم الرسمية".ودعت العمليات، "المستثنين من الحظر لتجنب استغلال الاستثناء للأمور الشخصية، كما نحثهم على التعاون سويةً في تجاوز الازمة الحالية".

بغداد اليوم- الانبار

أعلنت إدارة مستشفى هيت العام، الثلاثاء، إصابة طفلة بعمر 4 سنوات بلعبة أطفال على شكل سلاح بلاستيكي.

وذكر إعلام المستشفى، في بيان، أن كوادرها "اسعفت فتاة اثر دخول كرة بلاستيكية كانت عالقة داخل المسالك التنفسية

بغداد اليوم- ديالى

كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الثلاثاء (26 أيار 2020)، حجم الخطة الزراعية للموسم الصيفي في المحافظة.

وقال مدير المديرية، مهند المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخطة الزراعية للموسم الصيفي في ديالى تب

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر حكومي في ديالى، الثلاثاء (26 أيار 2020) بأن وزير الصحة، حسن التميمي، وصل الى مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وعقد اجتماعا موسعا مع الحكومة المحلية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير الصحة وصل ا

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