رؤية قانونية في احكام الحصانة البرلمانية

2020/05/26 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الستار رمضان… قرار برلمان اقليم كوردستان برفع الحصانة البرلمانية عن احد نوابه، وطلب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة البرلمانية عن 18 نائباً في مجلس النواب العراقي، أثارا الكثير من ردود الافعال والمواقف السياسية والشخصية نتيجة تأثير ومصلحة بعض القوى، رغم انه بالاساس يتعلق بموضوع الحصانة التي نصت عليها اغلب الدساتير والقوانين في […]

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