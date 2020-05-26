علماء: مسحات الفم أو الأنف أو البلعوم لا تثبت دائما الإصابة بفيروس كورونا

2020/05/26 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… فاجأ علماء ألمان العالم بإعلانهم أن المسحات التي تؤخذ من الفم أو الأنف أو البلعوم لا تثبت دائما الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وذكر أطباء مستشفى فرايبورغ الجامعي في دورية “دويتشه ميدتسينيشه فوخنشريفت”، أن هذا الشكل الشائع من الاختبارات قد يعطي نتائج سلبية لحالة مصابة بالفعل بفيروس كورونا.وأوضح الأطباء أن هذا اتضح بالفعل […]

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