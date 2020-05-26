وزير الصحة يعلن تخصيص 750 مليون دينار الى محافظة ديالى لمواجهة كورونا

2020/05/26 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في العراق.

وأكد التميمي في تصريح تخصيص سبعمئة وخمسين مليون دينار الى محافظة ديالى، والاتفاق على بناء ثلاث مستشفيات سريعة الانجاز في مندلي، وبني سعد، وبلدروز، وإسناد المبالغ اللازمة لأماكن الحجر الصحي لمواجهة كورونا ومستلزمات مراكز امراض السرطان، مبينا أن ارتفاع اعداد الإصابات في بغداد وغيرها من المحافظات يعود الى عدم الالتزام بقرارات الحكومة وحظر التجوال.

وأشار التميمي إلى إنجاز عشرين مختبراً متخصصاً، من ضمنها مختبر صحة ديالى، وجميعها تعمل في مجال فحص المصابين بفيروس كورونا المستجد، فيما لفت الى أن قرار حظر التجوال لا يعود الى وزارة الصحة كون الوزارة معنية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين.

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