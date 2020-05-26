الأعرجي يدعو الكاظمي الى مصارحة الشارع بجميع الحقائق

2020/05/26 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مصارحة الشارع بشأن واقع العملية السياسية.

وقال الاعرجي في تغريدة عبر منصة تويتر إنه وعلى الرغم من أن الكاظمي أهل للمسؤولية وأكثر وطنية من الكتل السياسية إلا ان هذه الكتل قد قبلت بالتكليف على مضض ولذلك فهي تقوم بعرقلة استكمال الحكومة بعد أن وجدته جادا بإنهاء المحاصصة المقيتة، لذا فإن المرحلة تتطلب من رئيس الوزراء مصارحة الشارع بجميع الحقائق.

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