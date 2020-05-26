الشمري : النظام الصحي على المحك ويجب تطبيق إجراءات رادعة بحق مخالفي حظر التجوال

2020/05/26 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب سلام الشمري، على ضرورة تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة، بعد التزايد الكبير بعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وأكد الشمري في تصريح، ان عدم الالتزام بتوصيات خلايا الازمة النيابية والحكومية، المتعلقة بحظر التجوال الوقائي من قبل المواطنين، وفي المناطق ذات الاكتظاظ السكاني على والشمري جه الخصوص، رفع من حالات الإصابة بالفيروس، وهو ما ينذر بفقدان السيطرة على الوباء وتفشيه بشكل واسع، مطالبا بتشديد الإجراءات بحق المخالفين لإجراءات الحظر.

وأضاف الشمري ان النظام الصحي في العراق على المحك، ويمر بفترة حرجة تتطلب من الجميع التعاون والالتزام بالتوصيات الخاصة بمكافحة الوباء، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الى زيادة دعمها للمواطنين من خلال مواد البطاقة التموينية، او منح مبالغ جديدة ليتمكن الجميع من تجاوز المحنة.

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