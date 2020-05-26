جبهة النجيفي: الكاظمي لم يوف بأول عهد قطعه على نفسه أمام مجلس النواب

2020/05/26 | 13:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية حازم الجنابي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يوف بأ...

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