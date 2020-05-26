2020/05/26 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة عمليات بغداد تؤكد الاستمرار بالاستثناءات الخاصة للكوادر الصحية والاعلاميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات بغداد تؤكد الاستمرار بالاستثناءات الخاصة للكوادر الصحية والاعلاميين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات بغداد تؤكد الاستمرار بالاستثناءات الخاصة للكوادر الصحية والاعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).