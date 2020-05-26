ثامر الغضبان يتستر على ملفات الفساد بوزارة النفط

2020/05/26 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… جاء وزير النفط السابق ثامر الغضبان الى وزارة النفط وكل الخبراء منهم الاقتصادين والمالين والاستراتيجيين توقعوا الاصلاح ومحاربة الفساد وتوزيع عادل للثروات التي هي جلها من وزارة النفط ولكن جاءت التوقعات عكس المطلب وزاد الفساد في وزارة النفط على الرغم من الفرص العديدة المتاحة للغضبان .الشعب تفاجا بالقرار الذي انفرد […]

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