الشعب مليء بالقلق والخـوف والجوع والفقر ..

2020/05/26 | 13:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ سكاي برس

بعد 9 سنوات من الازمة منذ أن انتفض الشعب السوري ضده لأول مرة، يواجه الرئيس السوري بشار الأسد مجموعة من التحديات الكبيرة التي قد تحدد مصيره وقدرته على تعزيز قبضته على السلطة، وهي الانشقاق داخل عائلته، وانهيار الاقتصاد وتزايد التوترات مع حليفه الرئيسي روسيا، وفقاً لصحيفة واشنطن بوس...

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