التعليم العالي تعلن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية

2020/05/26 | 13:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية.وقالت الوزارة في بيان لها، إن الامتحانات النهائية للدور الأول للفصل الدراسي الأول ستجري بتاريخ الرابع عشر من أيلول المقبل، مشيرة الى أن موعد امتحانات الدور الثاني … Readmore

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