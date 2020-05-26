2020/05/26 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمود البازي… في عام 2018، استُقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن استقبال الأبطال وتمّ الترويج له على أنه الثوري ضد النظام والمدافع عن حقوق المرأة والحريات العامة في بلد تسلّطت فيه القيادة الحاكمة منذ تأسيس الدولة السعودية الجديدة (يجب القول بأن لوبيات العلاقات العامة التي تمولها السعودية لعبت دورا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط سترتفع.. وعلى السعودية ألّا تُلدغ من جحر ترامب عشر مرّات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط سترتفع.. وعلى السعودية ألّا تُلدغ من جحر ترامب عشر مرّات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).