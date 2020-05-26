عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن المستثنين من حظر التجوال

2020/05/26 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الفئات المستثنية من قرار من حظر التجوال الشامل، فيما دعت لعدم استغلال الاستثناء.وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته "كلكامش برس" أنه "في الوقت الذي نثمن فيه دور القوات الامنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال، اضافة الى دور الكوادر الصحية و الاعلاميين في تعزيز الوعي الوقائي ازاء فايروس كورونا، وايمانا منّا بالدور الكبير الذي يقومون به في هذا الجانب، فإننا نؤكد استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة لهم من قبل لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وشددت عمليات بغداد على "ضرورة التعاون مع الاطباء والعاملين في القطاع الصحي، اضافة الى الصحافيين في التنقل خلال مدة حظر التجوال لتأدية مهامهم الرسمية".ودعت قيادة العمليات المستثنين من الحظر إلى "تجنب استغلال الاستثناء للأمور الشخصية، كما نحثهم على التعاون سويةً في تجاوز الازمة الحالية".

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