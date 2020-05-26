زراعة النجف تعلن تسويق 100 ألف طن من الحنطة لصالح وزارة التجارة

2020/05/26 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت مديرية الزراعة في النجف، اليوم الثلاثاء، تسويق 100 ألف طن من محصول الحنطة الى سايلوات وزارة التجارة في المحافظة.وقال مدير الزراعة مجيد جاسم، إن “سايلوات وزارة التجارة استلمت 100 الف طن من محصول الحنطة من مزراعي النجف الاشرف منذ بداية عملية الحصاد والتسويق لغاية الان”.وأضاف جاسم، أن “عملية التسويق تسير بانسيابية […]

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