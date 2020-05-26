الصحة الكويتية تعزل 221 مصريا أصيبوا بفيروس كورونا

2020/05/26 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، عزل 221 مصريا، لمخالطتهم مصابين بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).جاء ذلك، خلال الـ48 ساعة الماضية، حسب بيانين صادرين عن وزارة الصحة الكويتية.وفي وقت سابق، الشهر الجاري، توفي الطبيب المصري “باسل حمود الصباح”، جراء إصابته بفيروس “كورونا”، خلال عمله بالصفوف الأمامية لمواجهة الوباء في الكويت.وتزامن ذلك مع حملة انتقادات ضد العاملين المصريين […]

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