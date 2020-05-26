بالفيديو.. فرض إجراءات مشددة على منطقة بالموصل ظهرت فيها إصابات بكورونا

2020/05/26 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

بدأت الكوادر الصحية في محافظة نينوى، الثلاثاء (26 أيار 2020)، بفرض الحظر المناطقي على إحدى المناطق...





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