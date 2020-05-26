بعد فضيحة الحنطة التي أكلتها الطيور.. قضية فساد كبيرة تطل برأسها في محافظة النجف(فيديو)

2020/05/26 | 13:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتوالى ملفات الفساد في محافظة النجف، بعد فضيحة اختفاء 750 طن من الحنطة في سايلو النجف وكيل التهمة على الطيور على أنها اكلتها، كشف الفلاح النجفي أبو زين العابدين الحسناوي عن سرقة الالاف الأطنان من الأسمدة في النجف.وقال الحسناوي بحسب وثائق رسمية لديه، إن “1250 طن من الأسمدة السعودية، اختفت في […]

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