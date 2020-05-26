عمليات ديالى تنفي ارسال وزارة الدفاع قطعات الى المحافظة

2020/05/26 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي اليوم الثلاثاء ارسال قطعات عسكرية اضافية الى ديالى لتعزيز الامن وملاحقة بقايا تنظيم داعش.

وقال العزي لوكالة شفق نيوز ان الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بوصول تعزيزات عسكرية الى المحافظة “لا اساس لها من الصحة وان قطعاتنا تواصل عملياتها ومهامها الامنية بشكل يومي في عموم المحافظة”.

واضاف "قواتنا تبسط السيطرة في عموم القواطع الامنية الا اننا بحاجة لمزيد من التعزيزات الاضافية لاغلاق جميع الثغرات الشاغرة وانهاء وجود بقايا تنظيم داعش بالكامل"

يذكر ان مسؤولين محليين ونوابا عن ديالى طالبوا في مناسبات عدة بتعزيز القطعات الامنية خاصة في المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين من جهة وديالى وحدود اقليم كوردستان من جهة اخرى.

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