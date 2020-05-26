داعش يختطف شابين كورديين من كركوك

2020/05/26 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني مطلع في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن اختطاف شابين كورديين من احدى القرى التابعة لقضاء داقوق من قبل تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان عناصر تنظيم داعش الارهابي قامت باختطاف الشابين ديلان موفق رشيد مواليد ١٩٩٧ وعيسى طه اسماعيل من مواليد ١٩٩٩وهما من سكنة قرية ينكيجة، مبينا انهما من عناصر حماية الكهرباء.

وقضاء داقوق تتبع إداريًا لمحافظة كركوك حيث تقع هذه المدينة على بعد 40 كم إلى الجنوب من كركوك وعلى الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد.

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