إصدار اول طبعة من سلسلة فهم الأديان من معهد دراسات التنوع الديني

2020/05/26 | 14:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اصدر معهد دراسات التنوع الديني الطبعة الأولى من سلسلة فهم الديانات بإشراف المختص بشؤون الأقليات “سعد سلوم”، ومؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية.جاءت هذه السلسلة من المعهد على أن تعزز شعار “الوحدة في التنوع” حسب قول المشرف، وارشاده الى إدارة التنوع العراقي الخلاق، وترجمته إلى مصدر غنى وقوة.ما هي سلسلة …

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