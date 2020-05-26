‏أربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا


‏أربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
2020/05/26 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏أربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 14:06.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏أربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏أربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).

واصل القراءة على وكالة نينا
Sponsored Links