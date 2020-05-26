تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/05/26 | 14:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين] افاد مصدر طبي في كربلاء، الثلاثاء، بتسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

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