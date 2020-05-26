2020/05/26 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت لجنة الامن والدفاع النيابية على أنباء تحدثت عن وجود اثنين وثمانين ألف فضائي في هيئة الحشد الشعبي تذهب مرتباتهم لقيادات في الحشد.

ونفى عضو اللجنة عباس صروط، في تصريح، وجود فضائيين داخل هيئة الحشد الشعبي أو غيرها من المؤسسات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدا عدم وجود ما يثبت صحة هذه الادعاءات من أدلة حقيقية حتى هذه اللحظة.



مشيراً الى عدم إمكانية السير خلف تلك الانباء دون وجود دليل قاطع، لافتا الى أن لجنة الامن والدفاع النيابية شكلت فريقا لمتابعة الملف، إضافة الى وجود توجه بتوطين رواتب القوات المسلحة كافة، لمنع وجود أي فضائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الأمن والدفاع النيابية تنفي وجود 82 ألف فضائي داخل هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الأمن والدفاع النيابية تنفي وجود 82 ألف فضائي داخل هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).