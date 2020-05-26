2020/05/26 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار، ان الادخار الاجباري هو امر طبيعي في حال لجات الدولة الى سندات الخزائن.

وقال الصفار ان المساس بالرواتب المتدنية هو امر لن يتم السماح به، لكن تلميح الحكومة للادخار قد يمس الرواتب الكبيرة فقط وبنسبة معينة من هذه الرواتب، مبينا ان اللجوء الى المسائل الاخرى لا بد من العمل به بكل قوة لتجاوز الازمة.

واضاف الصفار، ان الادخار الاجباري هو حالة طبيعية، في حال لجأت الدولة الى سندات الخزائن، لافتا الى ان من بين الخيارات المطروحة هو الاستدانة، حيث يمكن الاقتراض الخارجي المحدود والداخلي، بغية توفير السيولة المالية لتامين الموازنة التشغيلية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : لن نسمح بالمساس بالرواتب المتدنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : لن نسمح بالمساس بالرواتب المتدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).