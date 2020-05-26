كندا تعلن مشاركتها بنصف مليون دولار لمساعدة العراق في مواجهة كورونا

2020/05/26 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كندا، مشاركتها بنصف مليون دولار لمساعدة العراق في الاحتياجات الانسانية ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة الكندية في بيان لها، أن كندا يسرها أن تساهم بمبلغ خمسمئة ألف دولار لدعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية في العراق، بما في ذلك مكافحة وباء كورونا معربة عن أكبر مانح لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام الفين وعشرين في العراق.

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