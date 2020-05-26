دهوك تخسر 250 مليون دولار اثر غياب سائحي الوسط والجنوب

2020/05/26 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك اكدت دائرة السياحة في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، ان القطاع السياحي تعرض للضرر الاكبر جراء تفشي فيروس كورونا بخسائر بلغت 250 مليون دولار.ونقلت وسائل اعلام كردية عن نظيف محمد علي مدير الدائرة قوله، إن “تفشي فيروس كورونا أحدث شللا كاملا بالقطاع السياحي في العمادية”، معلنا، أن “حجم خسائر القطاع السياحي في […]

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