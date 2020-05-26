موقع بريطاني يتحدث عن مضمون

2020/05/26 | 14:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كشف موقع مدل ايست آي البريطاني، انه قبل شهر تقريبا وصلت اشارة مقتضبة الى جميع الفصائل العراقية المقربة من ايران ورد فيها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تركت الشأن السياسي العراقي للعراقيين انفسهم .

ونقل الموقع مذكرة إيرانية جاء فيها: الايرانيون لن يتدخلوا في اي تفاصيل متعلقة با...

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